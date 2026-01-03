１日、「津旅時光号」天津北−北京線の車内パフォーマンス。（天津＝新華社配信）【新華社天津1月3日】中国初のテーマ型没入体験観光列車「津旅時光号」が1日、天津北駅−北京駅間で運行を開始した。10両のテーマ車両で構成され、参加型の演出や文化展示、無形文化遺産体験を融合。「鉄道と観光の融合」を通じて地域の消費高度化を促し、北京、天津両市の文化・観光分野の連携発展を後押しする。正月連休（1〜3日）は1日2往復