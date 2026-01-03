俳優の横田龍儀（31）が3日までにインスタグラムを更新。株式会社ベンヌを退所したことを報告した。横田は「『ご報告』日頃より応援して下さっている皆様、ならびに関係者の皆様へ」と書き出し「私、横田龍儀は、2025年12月31日をもちまして、株式会社ベンヌを退所いたしましたことをご報告申し上げます」と報告した。続けて「在籍中は、多くの方々に支えていただき、さまざまな経験と学びを得ることができました。この場をお借り