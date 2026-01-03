タレント西川きよし（79）が3日、MBSラジオ「ありがとう浜村淳です」に出演。上方落語の定席、天満天神繁昌亭（大阪市北区）で初めて落語を披露することを明かした。「年末の12月30日から、年明けの1月2日までお休みをいただきました。63年の芸能生活で初めてのことです。孫たちが我が家に集まって大にぎわいでした」と西川。この日が仕事始めだったという。「月亭八方さんから声をかけていただきまして、3月31日に繁昌亭で落語を