中国電力ネットワークによりますと、きょう（3日）正午過ぎ、岡山県美作市湯郷で約770戸、三倉田で約90戸のほか勝央町などで停電が発生していて、あわせて約1020戸に影響が出ているということです。 現在、停電の原因について調査中だということです。