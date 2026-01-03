サンフレッチェ広島は3日、浦和レッズMF松本泰志の完全移籍加入を発表した。1998年8月22日の27歳は昌平高から17年に広島に加入した。20年途中から福岡、21年からC大阪に期限付き移籍すると、21年途中に広島に復帰。昨季、浦和に完全移籍し、J1リーグ29試合3得点を記録していた。1年での古巣復帰をなった松本はクラブを通じ、「みなさんお久しぶりです!完全移籍で加入することになりました。本当に多くの方々のお力添えでこの