水戸ホーリーホックは3日、FW内田優晟がアスルクラロ沼津(JFL)に育成型期限付き移籍することを発表した。内田は昨季、高知ユナイテッドSCに育成型期限付き移籍し、J3リーグ13試合2得点を記録していた。内田はクラブを通じ、「水戸ホーリーホックに関わる全ての皆様、J2優勝・J1昇格おめでとうございます。大きな感動とサッカー選手として刺激をいただきました。新たな環境で急激な成長をし、水戸の新しい原風景を見ることがで