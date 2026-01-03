ファジアーノ岡山は3日、FC東京DF白井康介の期限付き移籍加入を発表した。契約期間は26年6月30日までとなる。白井はクラブを通じ、「新しく加入します白井康介です!2025シーズンのホームゲームは、全試合ホーム側のチケットが完売したと聞いています。サッカー文化が根付いてきているこの地で、白井康介という人間を表現して、ファジアーノ岡山の力になれるように頑張ります!応援よろしくお願いします!」とコメント。また、F