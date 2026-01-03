クリーブランド・キャバリアーズ vs デンバー・ナゲッツ日付：2026年1月3日（土）開催地：ロケット・アリーナ（Cleveland）最終スコア：クリーブランド・キャバリアーズ 113 - 108 デンバー・ナゲッツ NBAのクリーブランド・キャバリアーズ対デンバー・ナゲッツがロケット・アリーナ（Cleveland）で行われた。 第1クォーターはクリー