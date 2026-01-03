8km（以下kmは区間のkm数）すぎ、6位順天堂大・永原選手（2年）が5位城西大・小田選手（3年）を追う。10kmすぎ、順天堂大・永原選手が抜け出し5位に浮上。15.6km地点の遊行寺坂では、1位青山学院大と2位國學院大の差は1分33秒。3位の中央大は1位と2分35秒差。この時点では、青山学院大・塩出選手（4年）、國學院大・飯國選手（2年）、中央大・佐藤（大）選手（2年）、順天堂大・永原選手の4人が区間新を狙えるペースで走る。その中