◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・復路（2026年1月3日箱根・芦ノ湖〜東京・大手町＝5区間109・6キロ）「箱根駅伝」の復路が神奈川・箱根町をスタートし、21チーム（オープン参加の関東学生連合含む）が5区間109.6キロのレースで東京・大手町を目指している。復路の9区から最終10区へつなぐ鶴見中継所で今大会初の繰り上げスタートがあった。復路は先頭が通過した後に20分が経過すると繰り上げとなる。総合3連覇を目指す青