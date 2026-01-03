©ＢＳテレ東 ＢＳテレ東では、お正月に３年連続で「ひむひむゴルフ３～仲間とプライベートなＧＯＬＦ旅～」を放送します。ゴルフが趣味の＜バナナマン・日村勇紀＞が、気の合う仲間を誘ってプライベートなＧＯＬＦ旅へ。その様子をこっそり覗いてみると…プレーはもちろん、ゴルフ場でグルメや温泉、ＢＢＱまで、＜ＭＣクラスのおじさん芸人たち＞が、素のまま、思うがままに大ハシャギ。当番