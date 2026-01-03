テクノポップユニット「Perfume」のあ〜ちゃん（西脇綾香）が2日、自身のインスタグラムを更新。3つのスーツケースが写ったショットを公開し、ファンから歓喜の声が相次いでいる。【別カット】“コールドスリープ”後の3ショットに反響！あ〜ちゃんは「Start of a new journey（新しい旅の始まり）」という言葉を添え、色違いのスーツケースが並ぶ写真を投稿。写真には、あ〜ちゃん、のっち（大本彩乃）、かしゆか（樫野有香）