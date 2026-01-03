◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）最後の中継所となる１０区鶴見中継所では立大、大東大が無念の繰り上げスタートとなった。立大は４７秒、大東大は５２秒（速報値）届かなかった。立大は１区で２０位スタート。そのまま悪い流れを断ち切れず、往路を最下位の２０位で終えていた。史上最長ブランクの５５年ぶ