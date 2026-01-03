昨年末の東京大賞典で４着に入ったキングズソード（牡７歳、栗東・寺島良厩舎、父シニスターミニスター）が左前第一指骨骨折を発症していることが１月３日、分かった。同馬は２０２３年ＪＢＣクラシック、２０２４年帝王賞とＪｐｎ１を２勝している。寺島調教師は「ここぞという勝負どころで止まったのを見ると、レース中かなと思います」と説明した。