昨年のカペラＳを５馬身差で圧勝したテーオーエルビス（牡４歳、栗東・高柳大輔厩舎、父ヴォラタイル）はドバイ・ゴールデンシャヒーン（３月２８日、メイダン競馬場・ダート１２００メートル・Ｇ１）を目標に調整されることになった。当初はサウジアラビアのリヤドダートスプリント（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１２００メートル・Ｇ２）との二択だったが、前走後の疲れなどを考慮した結果、高柳大調