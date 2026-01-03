第102回箱根駅伝第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）は3日、復路が行われた。3連覇を目指す青学大は中継地点で天国の仲間を想う儀式が行われている。7区がスタートする小田原中継所。ランナーが到着する前、青学大の7区・佐藤愛斗（2年）の左腕にチームメートがペンを走らせる。描かれたのは「★7」。昨年2月、2024年箱根駅伝のエントリーメンバーだった皆渡星七（みなわたり・せな）さんが21歳で亡くなったことが