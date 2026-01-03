YOASOBIが、明日より放送開始となるTVアニメ『花ざかりの君たちへ』のオープニングテーマ「アドレナ」を本日24時に配信リリースする。『花ざかりの君たちへ』は、1996年から2004年まで『花とゆめ』にて連載された全23巻の少女漫画で、シリーズ累計発行部数は1,700万部を突破している。憧れの佐野泉に会うため、性別を偽って男子校へ転入した芦屋瑞稀を描く学園ストーリー。オープニングテーマとして書き下ろされた本楽曲は、まっす