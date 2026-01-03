2026年の大河ドラマは「豊臣兄弟」です。天下統一を果たした豊臣秀吉の弟・秀長が主人公であり、主演は仲野太賀さんが務めます（兄の秀吉役は池松壮亮さん）。これまで秀吉を主役にした大河ドラマは複数回、制作されてきました。古くは1965年放送の「太閤記」であり、この時は緒形拳さんが秀吉を演じています。続いては1996年放送の「秀吉」です。秀吉役を竹中直人さんが演じて、その熱演が話題となりました。ちなみにこの時は弟