フジテレビの堤礼実アナウンサー(32)が2日、自身のインスタグラムを更新。後輩の小室瑛莉子アナ(26)との晴れ着2ショットを披露した。 【写真】華やかな女子アナ晴れ着2ショット 「明けましておめでとうございます」と投稿。「何事もウマいくように、今年も沢山笑って駆け抜けてまいります！頑張るぞー！！！！！」とつづり、小室アナと華やかな晴れ着姿で並んで笑みを浮かべる写真を掲載。「2026年もよろしくお