お笑いコンビ「エバース」の佐々木隆史（33）と町田和樹（33）が2日配信のABEMA「しくじり先生俺みたいになるな！！」（後10・00）にゲスト出演。佐々木が相方・町田の“素顔”を告白した。この日は「エバースの今後を考える」をテーマにトークを展開。佐々木は「M-1の後にしくじりは起きやすい」と提唱した。金銭トラブルや女性トラブルが原因で「今までのM-1を振り返ると、決勝に出た後にしくじる芸人がめちゃくちゃ多い