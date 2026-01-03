箱根駅伝・復路」（３日、箱根町芦ノ湖駐車場〜大手町）首位の青学大は、９区で佐藤有一（４年）が歴代３位の１時間７分３８秒の快走で２位との差を広げ、アンカー折田壮太（２年）にタスキを繋ぎ、総合３連覇に王手を懸けた。序盤からＯＢの中村唯翔（青学大）が持つ１時間７分１５秒の区間記録を上回るペースで快調に飛ばすと、最後までしっかりと走り抜き、鶴見中継所に飛び込んだ。２位は１分５９秒差で国学院大が続