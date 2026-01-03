²æ¤¬²È¤Ë¡ÖRoomba Max 705 Combo ¥í¥Ü¥Ã¥È + AutoWash ½¼ÅÅ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡Ê17Ëü9800±ß¡Ë¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢12·î½é¤á¤Î¤³¤È¡£¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤ò»È¤¦¤Î¤Ï¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¤É¤¦¤»¤Ê¤é°ìÅÙ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¤­¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤Î¿ôÆü¸å¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÌÜ¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬¡¢iRobot¡Ê¥¢¥¤¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ë¤¬»ö¼Â¾å¤ÎÇË»º¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢¿´¤¬¤¶¤ï¤Ä¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤¨¡¢¤¤¤ÞÇã¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤±¤ÉÂç¾æÉ×¤Ê