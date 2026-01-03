韓国・ソウル中心部で2日夜、タクシーが歩行者に突っ込む事故があり、15人が死傷しました。韓国メディアによりますと2日午後6時ごろ、ソウル中心部・明洞（ミョンドン）近くの鍾路（チョンノ）で、タクシーが信号待ちをしていた車に衝突した後、横断歩道近くにいた歩行者に突っ込みました。この事故で40代の女性1人が死亡したほか、14人がけがをしました。負傷者のうち4人は外国人でした。警察は3日朝、タクシーを運転していた70代