若返り効果のある、おすすめの食べ物は何か。同志社大学糖化ストレス研究センター客員教授の八木雅之さんは「昔から日本人は和菓子に緑茶をあわせて食べてきたが、これは老化予防に非常に効果的な食文化だ。中でも小腹が空いて、ちょっと甘いものがほしいというときにお勧めの和菓子がある」という――。※本稿は、八木雅之『最新科学でわかった 老けない食べ方の新常識』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.co