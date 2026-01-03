【モデルプレス＝2026/01/03】歌手でタレントの香坂みゆきが1月2日、自身のInstagramを更新。父親との散歩ショットを公開した。【写真】62歳女優「仲良しな親子」父親顔出しの2ショット◆香坂みゆき、父親との散歩ショット公開香坂は「新年初散歩中」とコメントし、写真を投稿。帽子やスカーフで防寒し、楽しそうな笑顔で父親と散歩をしている様子を公開した。◆香坂みゆきの投稿に反響この投稿に、ファンからは「仲良しな親子」「