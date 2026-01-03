年末年始を故郷や行楽地で過ごした人たちのUターンラッシュが、ピークを迎えています。JR東海によりますと、東海道新幹線は3日がUターンラッシュのピークで、JR名古屋駅には、帰省や旅行先から帰る人たちの姿が多く見られました。JR東海は4日まで「のぞみ」を全席指定席としていますが、3日と4日、上りは終日ほぼ満席で、下りは空席があるということです。