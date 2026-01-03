◆プロレスリング・ノア「ＮＥＷＹＥＡＲＲＥＢＯＯＴ２０２６」（２日、新宿ＦＡＣＥ）観衆４６８プロレスリング・ノアは２日、新宿ＦＡＣＥで「ＮＥＷＹＥＡＲＲＥＢＯＯＴ２０２６」を開催した。第４試合で丸藤正道が稲畑勝巳とシングルマッチ。試合は、９分１９秒、ヘッドロックで丸藤が勝利した。試合後、マイクを持った丸藤は、稲畑を「彼はＴＡＫＡみちのくのＪＴＯにいたファイヤー勝巳です」と紹介。デ