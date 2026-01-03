◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）１９９６年以来、３０年ぶりの総合優勝を狙う中大は、当日変更で９区に登録された主将・吉居駿恭（しゅんすけ、４年）は、３位でタスキを受けた。１位の青学大、２位の国学院大の猛追を託されたエースは、スタート時点で１位の青学大を３分１４秒差で追ったものの、トップを