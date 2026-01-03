AK-69 AK-69がこのほど、都内で行われた「ラヴ上等 de Love again」Special Night by NETFLIXに出席。「ラヴ上等」エピソード７の挿入歌「And I Love You So 」を生披露した。MEGUMIは「globeさんの『Love again』はもちろんですが、作品のなかに流れる曲にはちゃんと意味がある。思いをしっかり作品に入れ込みたいというコンセプトで選曲しているんです。AK先生の曲ももちろんです」と力説した。