◆第６４回京都金杯・Ｇ３（１月４日、京都競馬場・芝１６００メートル）＝１月３日、栗東トレセンランスオブカオス（牡４歳、栗東・奥村豊厩舎、父シルバーステート）は、坂路を６３秒２―１５秒５で流したあと、ゲートの確認を行った。ゆったりと歩く姿に成長がうかがえる。奥村豊調教師は「変わりなくきています」と冷静に見つめた。前走のリゲルＳは、上がりの速い決着に対応して勝ち切った。昨年は重賞勝ちにＮＨＫマイル