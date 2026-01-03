◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）史上初となる同一チーム２度目の３連覇（計９度目）が懸かる往路優勝の青学大が、復路で一度もトップを譲らぬまま最終１０区に入った。最初で最後の箱根駅伝となった９区の佐藤有一（４年）が、４年分の思いを込め力走。１０区の折田壮太（２年）に、９人の汗が染みこんだタ