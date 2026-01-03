オーセンティック・フォーリセリエ2024年のモントレー・カーウイークでランボルギーニが新世代のスモール・ランボ、『テメラリオ』をワールドプレミアした時、同社のCEO兼会長のステファン・ヴィンケルマン氏は、それを「オーセンティック・フォーリセリエ」と表現した。【画像】最も軽量なスパルタン仕様をイタリアで体感！新型スモール・ランボルギーニ『テメラリオ』全20枚これは、『正真正銘の規格外』を意味する言葉。ラン