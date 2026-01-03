年末年始をふるさとや行楽地、また、海外で過ごした人のUターンラッシュはきょうからピークとなっていて、各地の交通機関が混雑しています。JR博多駅では朝から、大きな荷物やお土産を持った親子連れなどが家族との別れを惜しんでいました。広島に向かう乗客「広島から宮崎に行きました。じいじと野球したり楽しいことをしました」広島に向かう乗客「久しぶりにゆっくりしました」名古屋に向かう乗客「おばあちゃんの家で寝たり、