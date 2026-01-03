年末年始をふるさとなどで過ごした人のUターンラッシュがピークを迎え、各交通機関が混雑しています。新幹線は3日、上りのピークが予想されていて、新大阪駅ではお土産を持った家族連れや別れを惜しむ人の姿が見られました。利用客：久しぶりに会えたのですごく楽しかったしうれしかった。（Q.関西にまだいたい？）まだいたい。JR東海によりますと、3日午前10時半時点で全席指定席で運行している東海道新幹線「のぞみ」の上りは、