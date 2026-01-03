年末年始のドライブを安心に…タイヤ交換時の「マーク」に込められた意味年末年始は帰省や旅行、初詣などでクルマを使う機会が増えるこの時期、気温の低下とともに気をつけたいのがタイヤの状態です。特に雪道や凍結路面での走行が想定される地域では、スタッドレスタイヤへの交換が欠かせません。【画像】「アウトー！」 これが今すぐ交換すべき「危険なタイヤ」です！（17枚）しかし、ただタイヤを履き替えるだけでなく、