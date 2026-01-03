年末年始を故郷で過ごした人のUターンラッシュがピークを迎えています。 【写真を見る】「お正月におせち食べたのが楽しかった」Ｕターンラッシュピーク迎えるJR新幹線・特急列車（上り）指定席は満席 【岡山】 JR岡山駅の新幹線ホームには、大きな荷物を持った利用客の姿が多く見られました。JR西日本によりますと、きょうは新幹線・特急ともに上りの指定席はすべて満席になっているというこ