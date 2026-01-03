『王様戦隊キングオージャー』は、特撮という枠を超えてクリエイター層の支持も集めた。高野水登はその理由を「現場の熱」にあると言う。後編では、高野が語る“ジャンプ的発想”の原点、現場で起きていた熱量の連鎖、そして最終盤の決断――“あるキャラ”を生かすという選択に至った裏話まで。ファンへ向けた言葉と、新連載『ノウワンダー』へ繋がる現在地を聞いた（前後編の後編）。 【画像