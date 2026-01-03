今いちばん会いたい人に、作家が直撃インタビュー！ 職人、役者、ミュージシャン、アスリート……さまざまな分野の方々に、作家の洞察力が切り込みます。ひと味違ったインタビューをお楽しみください。 【関連書籍】『桜のような僕の恋人』 小説家デビュー十周年を迎える、脚本家・小説家の宇山佳佑さん。節目となる記念対談のお相手としていらしてくださったのは、アイドルグループ「なに