３日早朝、下関市上田中町6丁目の民家で火事がありました。警察によりますと、午前5時50分頃「炎が見える」と通行人から110番通報がありました。現場は、名陵中学校近くの住宅地で、戸建ての民家が燃えていました。消防が消火活動にあたり午前6時44分に鎮火しました。 居住者がいたかどうかや、けが人の有無など火事の詳しい状況について、警察と消防で調べています。