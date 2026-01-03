プロゴルファーとして世界の第一線を走り続ける松山英樹。2013年から“世界最高峰の舞台”である米国男子ツアーを主戦場とし、通算11勝を挙げている。そんな松山のジュニア時代はどのようなものだったのか。そして現在、プロを目指すジュニアゴルファーや、その成長を支える親に伝えたいこととは何か。ALBA Netのインタビューで、自身の経験と想いを語った。（取材・構成/高木彩音）【連続写真】貴重！アマチュア時代の松山英樹の