昨年でツアーから撤退した上田桃子や今年プロテストに合格した藤本愛菜、千田萌花が在籍している「チーム辻村」を率いるプロコーチの辻村明志氏が、ギアの重要性について教えてくれた。【YES・NOチャート】自分に合うシャフトがすぐ見つかる！◇◇◇シーズンが終わると、選手ひとりひとりと1年間を振り返り、新しいシーズンに向けた目標と課題を決めます。明確で実現可能な目標を掲げた選手ほど克服すべき課題も具体的なもの。