◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)3連覇を目指す青山学院大学がトップで最終10区にタスキリレーしました。7区で2位の國學院大學に1分28秒差につめられますが、8区で塩出翔太選手(4年)が区間新記録で3年連続区間賞を達成。その差を広げます。9区は4年目で初の箱根路となる佐藤有一選手(4年)が後続を引き離す快走。歴代3位のタイムで、トップで最終10区の折田壮太選手(2年)にタスキを渡しました。