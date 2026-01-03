◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)8区では青山学院大学の塩出翔太選手(4年)が1時間03分45秒で区間新記録を達成。3年連続で8区区間賞を獲得しました。7区で2位・國學院大學から猛追を受け、トップの青山学院大学は平塚中継所で1分28秒差まで詰められていました。ここでたすきを受け取った塩出選手は区間記録を大きく超えるペースで走ると、小松陽平さん(当時:東海大学)の持つ区間記録を4秒上回るタイムをマー