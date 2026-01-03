ドイツ1部ボルシアMGは現地時間2日、トッテナムに所属する日本代表DF高井幸大選手をローン移籍で獲得したことを発表しました。クラブによると期間は2026年6月30日まで。3日にもチームと合流し初練習を行う予定であることも明かされました。高井選手は2021年に川崎に入団すると、2023年から徐々に出場時間を増やし、レギュラーとして定着。192センチ、90キロと恵まれた体格を持ち、ハイボールの強さと対人で負けないディフェンス力