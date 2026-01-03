お笑いコンビ「エバース」の町田和樹（33）が2日配信のABEMA「しくじり先生俺みたいになるな！！」（後10・00）にゲスト出演。生き方に憧れる芸人を実名告白した。この日は「エバースの今後を考える」をテーマにトークを展開。エバースがプロフィル紹介する中で、「生き方に憧れる芸人は吉村さんです」と告白した。その後、相方の佐々木隆史は「M-1の後にしくじりは起きやすい」と提唱した。金銭トラブルや女性トラブル