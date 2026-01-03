ラウンドワンが入居するさいか屋横須賀店の南館（左）と本館＝昨年１２月、横須賀市横須賀市大滝町の百貨店「さいか屋横須賀店」に今春、アミューズメント施設「ラウンドワン」がテナントとして入居する。ラウンドワンの出店は三浦半島地域では初めて。若者から人気の施設で京急線横須賀中央駅前の活性化が期待され、さいか屋の脇田篤朗専務は「幅広い世代が楽しめるよう、地元百貨店としての役割を果たしていきたい」と意気込む