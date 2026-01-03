第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）で、青学大の塩出翔太（４年）が先輩の記録に並んだ。３日の復路では８区を担った塩出が１時間３分４５秒の区間新記録をマークし、７年ぶりに記録を塗り替えた。同区間で３年連続の区間賞は、今季からコーチに就任した下田裕太氏以来の快挙となった。レース後の塩出は「狙っていた中での区間新だったのでホッとしているしうれしい。初めから積極的に走って６３分２０秒がタ