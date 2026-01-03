第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）で、帝京大が驚異の追い上げを見せている。帝京大は１９年連続２７回目の出場を誇り、最高順位は４位。大会前には、青学大、駒大、国学院大、中大、早大の?５強?崩しの一角と言われていたが、２日の往路は３区終了時点で２０位に後退し、最終的に１７位で往路を終えた。３日の復路は１４位以下のため一斉スタートとなったが、６区の広田陸（３年）が区間６位（５８分３１秒