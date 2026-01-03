ドジャースの山本由伸投手は、２年目で進化し、真価を発揮した。今永との史上初の開幕戦日本投手対決を制して初勝利を挙げると、ローテを守り３０先発。救援陣の不調もあってリーグ１３位の１２勝にとどまったが、防御率２・４９（同２位）、２０１奪三振（同７位）、ＷＨＩＰ（１イニングの安打＋四死球）０・９９（同３位）とトップクラスの数字を残した。２度の不運な「あと１」もあった。６月１９日のパドレス戦で、３回に