１日、江蘇省・連雲港駅で改札を通る人たち。（ドローンから、連雲港＝新華社配信／耿玉和）【新華社北京1月3日】中国では元日連休（1〜3日）の初日、地域をまたいで移動した人の数が前年同日比20.3％増の2億747万5千人となった。交通運輸部が2日発表した。道路交通の利用者が最も多く、17.5％増の1億8628万人。鉄道は67.9％増の1856万人、船舶は2.9％増の68万4千人、航空機は10.3％減の195万1千人だった。